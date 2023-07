Keine Mehrheit für Wahlvorschlag für neuen ÖOC-Vorstand

Der Wahlvorschlag für einen neuen Vorstand im Österreichischen Olympischen Komitee ist am Montag auf der außerordentlichen Hauptversammlung des ÖOC in Wien mit 31:13 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt worden. Nun wird ein neuer Wahlausschuss eingesetzt, der die Herbst-Wahl vorbereiten soll. Zuvor droht ein Rechtsstreit. Der aktuelle Vorstand um Präsident Karl Stoss ist seit März 2017 im Amt, wegen der Verschiebung der Tokio-Spiele wurde die Periode bis 2023 verlängert.

Die außerordentliche Hauptversammlung war ursprünglich von den fünf Fachverbänden Schwimmen, Golf, Turnen, Basketball und Ringen einberufen worden. Am Freitag zogen diese den Antrag sowie den Antrag auf Wahlen zurück. Das ÖOC hielt aber am Termin fest und auch an der Abstimmung über den von der aktuellen Führungsriege kritisierten Vorschlag.

Die Antragsteller sind gemäß eines Gutachtens allerdings nun der Auffassung, dass keine außerordentliche Hauptversammlung rechtswirksam stattfinden konnte und sämtliche weitere Schritte des gesamten Vorstandes "nichtig sind".

Stimmberechtigt waren die Vertreter von 40 Fachverbänden sowie das IOC-Mitglied (Stoss) und zwei Vertreter/Vertreterinnen der Athletenkommission, je eine Stimme haben Sport Austria und die Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion.

Von also 47 Stimmberechtigten waren bis auf einen Fachverband (Fechten) alle in einem Wiener Hotel anwesend, die Sitzung war ab 11.00 Uhr anberaumt. Jeweils ein Vertreter eines Fachverbands durfte an der Sitzung teilnehmen. Der Turnverband war mit zwei präsent, da Gabriela Jahn als Mitglied des Wahlvorschlages eine Stellungnahme abgab.

Der Wahlvorschlag sah Stoss weiterhin als Präsidenten vor. Als Vizepräsidentinnen waren Roswitha Stadlober (Ski Austria) und Sonja Spendelhofer (Leichtathletik), als Vizepräsident Thomas Reichenauer (Ringen) gelistet. Der Vorstand sollte sich gemäß Vorschlag zudem aus den Mitgliedern Markus Prock (Rodeln), Gernot Leitner (Volleyball), Martin Poiger (Judo), Elke Romauch (Tennis), Jahn, Horst Nussbaumer (Rudern), Gerald Martens (Basketball) und Arno Pajek (Schwimmen) zusammensetzen.