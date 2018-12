Nach einer entsprechenden Meldung auf der Online-Plattform der "Kronen-Zeitung" gibt der US-Botschafter in Österreich Entwarnung: Den US-Behörden lägen keinerlei "konkrete und zuverlässige Informationen" über mögliche terroristische Bedrohungen in Österreich vor, versicherte Trevor D. Traina am Dienstag.

"Krone.at" hatte zuvor unter Hinweis auf eine Mitteilung der US-Botschaft, die auch auf Twitter verbreitet wurde, von einer "Terrorwarnung für Österreich" gesprochen. In dieser Mitteilung war allerdings nur die Rede davon, dass die Sicherheitsmaßnehmen in Österreich während der kommenden Feiertage "erhöht bleiben", da extremistische und terroristische Bedrohungen "in ganz Europa (...) weiter bestehen".

Aufruf zur Wachsamkeit

Darauf verwies auch Botschafter Traina: "Das US State Department veröffentlicht routinemäßig Sicherheitswarnungen während der Feiertage für alle Länder Europas, einschließlich Österreichs", erklärte er in einer Stellungnahme. "Ich möchte allen versichern, dass sich diese Warnung nicht auf konkrete und zuverlässige Informationen über mögliche Bedrohungen bezieht, sondern nur zur Wachsamkeit während der Feiertage aufrufen soll."