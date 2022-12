Katzer Sport-Geschäftsführer von Rapid

Markus Katzer kehrt nach fast zehn Jahren zu Rapid Wien zurück und übernimmt mit Jahresbeginn die Position des Geschäftsführers Sport. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der langjährige Rapid-Spieler war bis dato beim Zweitligaclub Vienna als Sportdirektor tätig. Der 43-Jährige hatte als aussichtsreichster Kandidat für den Sportchef-Posten in Hütteldorf gegolten.

"Jeder kennt meine Verbundenheit zu diesem Klub und zudem bin ich überzeugt, dass wir als Team eine sehr gute Möglichkeit haben, künftig wieder für sportlich positive Schlagzeilen zu sorgen. Dafür werde ich ab sofort mit vollem Engagement arbeiten und blicke der Aufgabe mit großer Vorfreude und Spannung entgegen", wurde Katzer in einer Rapid-Aussendung zitiert. Außerdem bedankte er sich bei seinem bisherigen Arbeitgeber Vienna, für den er viereinhalb Jahre tätig gewesen war.

Katzers Verpflichtung mit einem Dreijahresvertrag sei im Präsidium einstimmig beschlossen worden, teilte Rapid mit. Neo-Präsident Alexander Wrabetz zeigte sich erfreut über die raschen Besetzung des Postens. Katzer sei ein noch junger, aber in diesem Bereich bereits erfahrener Fußball-Manager, gab Wrabetz an. Die entscheidenden Gespräche habe der neue Geschäftsführer Steffen Hofmann geführt. "Mit Markus Katzer ist unser künftiges Geschäftsführungstrio nun zu zwei Drittel fixiert und bin ich so wie das gesamte Präsidium überzeugt, dass wir künftig auf ein sehr engagiertes, ambitioniertes und gemeinschaftlich agierendes Führungsteam zählen können", sagte Wrabetz.

Hofmann nannte seinen einstigen Rapid-Mitspieler Katzer eine von mehreren Persönlichkeiten, die er von Anfang an im Auge gehabt habe. "Nach vielen Gespräche mit ihm bin ich nun völlig überzeugt, dass wir - gemeinsam mit unserem vorhandenen Sportmanagement und dem Trainerstab - künftig ein starkes Team bilden werden, das alles dem sportlichen Erfolg unseres Klubs unterordnen wird", erklärte der Deutsche. Katzer werde sich voll auf die Profimannschaft inklusive Kaderplanung und Scouting konzentrieren. Er selbst sei für Rapid II, die Akademie, den Nachwuchs und den Frauenfußball verantwortlich.

Einen ersten gemeinsamen Auftritt absolvieren Katzer, Hofmann und Wrabetz am 5. Jänner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Rapid-Stadion.