Katharina Thalbach spielt noch einmal Angela Merkel

In der RTL-Produktion "Miss Merkel" schlüpft die Schauspielerin Katharina Thalbach zum zweiten Mal in die Rolle von Angela Merkel - und hätte nach eigenen Worten selbst nicht damit gerechnet. "Ich dachte eigentlich, das mache ich nicht noch einmal, das war eine einmalige Angelegenheit", sagte die 68-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". An dem neuen Film habe sie aber das Drehbuch nach dem Roman von David Safier überzeugt.

"Da war ich so überrascht von dieser geradezu zärtlichen Idee, Angela Merkel einen so schönen Beruf wie den einer Hobby-Detektivin zu geben in Anlehnung an Miss Marple - da konnte ich nicht nein sagen." Sie selbst sei ein großer Fan der Miss-Marple-Erfinderin Agatha Christie.