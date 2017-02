Aua. Das letzte Glas Wein war eindeutig zu viel. Am nächsten Tag habe ich Watte im Kopf, aber wer feiern kann, kann auch trainieren, deshalb gehe ich trotzdem laufen. Die Folge: Beine wie Blei. Aber ist es gesund, mit Kater zu sporteln? "Ein zu intensives Training sollten Sie nicht durchführen", sagt Sportmediziner Robert Fritz von der Sportordination. "Der Körper ist ohnehin damit beschäftigt, zu entgiften, und hat nicht die Ressourcen für hohe Belastungen."

Alkohol dehydriert den Körper, es entsteht oft auch ein Mangel am Mineralstoff Magnesium, Muskelkrämpfe können die Folge sein. Eine Ausrede, als sterbender Schwan auf dem Sofa zu liegen, ist das aber nicht, denn moderate Bewegung an der frischen Luft wie lockeres Laufen tut bei Kater sehr wohl gut. Das kurbelt den Stoffwechsel an und beschleunigt den Abbauprozess. Viel Wasser zu trinken und magnesiumhaltige Lebensmittel wie Bananen zu sich zu nehmen, hilft auch. Aber ich hatte schon mal mehr Spaß beim Sport. Das nächste Mal trinke ich bestimmt nur Wasser.