Bei ihrem dritten Auftritt nach der sechsmonatigen Babypause nach der Geburt von Prinz Louis zeigt sich Herzogin Kate schulterfrei. Hat sie sich etwa von den erfrischenden Outfits ihrer Schwägerin Meghan inspirieren lassen?

Queen Elizabeth ist die Regentin, die Schlagzeilen überlässt sie aber lieber den jüngeren Familienmitgliedern. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ist Ex-Schauspielerin Meghan Markle der Star der Royal Family. Doch nun ist ihre Schwägerin Kate zurück aus der Babypause und macht klar, dass sie die Vorherrschaft, die sie bis vor wenigen Monaten innehatte, nicht kampflos aufgeben wird.

© imago/PA Images

Zur Eröffnung des Photography Center im Londoner Victoria and Albert Museum erschien Herzogin Kate am Mittwochabend in einem Kleid des britischen Modelabels Erdem. Das Outfit passte perfekt zum Stil der dreifachen Mutter, was auffiel war jedoch, dass sich die 36-Jährige für Schulterfreiheit entschied.

© imago/PA Images

Ob sich Kate hier von ihrer Schwägerin Meghan, die zuletzt mehrmals schulterfrei erschien, inspirieren hat lassen? Man darf gespannt sein, was uns noch erwartet. Ärmellos? Kurzer Rock? An sich ist das nicht Kates Stil, doch wer weiß?

© imago/i Images

Nach dem Ende ihrer Babypause ist die Herzogin von Cambridge jedenfalls wieder voll da. Drei Auftritte innerhalb von etwas mehr als einer Woche beweisen, dass Prinz Williams Ehefrau ihren Elan nicht verloren hat.