Katalonien-Referendum - Generalstreik am Dienstag wegen Polizeigewalt

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben Dutzende Gewerkschaften und andere Organisationen für Dienstag zu einem Generalstreik aufgerufen. Wegen der "schweren Verletzung von Rechten und Freiheiten" der Katalanen während des Volksentscheids solle die ganze Region an diesem Tag die Arbeit ruhen lassen, erklärten die Organisationen am Sonntagabend.

Eine "schlagkräftige Antwort" auf die Repression sei nötig, sagte die regionale Sprecherin des nationalen Gewerkschaftsbundes CCOO, Dolors Lobet, am Sonntagabend in Barcelona nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer Verbände und Gruppierungen. Der UGT, neben CCOO der einflussreichste Gewerkschaftsverband Spaniens, wollte am Montag über eine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung entscheiden.

Die spanische Polizei war mit einem Großaufgebot gegen das Referendum vorgegangen. Insgesamt wurden nach Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums 844 Demonstranten verletzt.