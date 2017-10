Der von der spanischen Regierung abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Montag nach Brüssel gereist. Dies bestätigte auch das spanische Innenministerium laut Medienberichten.

Für den Nachmittag sei eine Erklärung von Puigdemont angekündigt. Offenbar wolle der von Madrid geschasste katalanische Regionalpräsident einer Verhaftung in Spanien gehen, wurde in verschiedenen Tweets spekuliert. Auch andere Mitglieder von Puigdemonts abgesetzter Regierung sollen sich in der belgischen Hauptstadt aufhalten.