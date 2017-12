Die Unzufriedenheit mit dem Chef ist einer der Hauptgründe, warum Arbeitnehmer heute kündigen.

Jeder Vierte würde seinen Arbeitgeber aktuell nicht weiterempfehlen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung, dem "Führungskräftereport" des Portals kununu, das mehr als 300.000 Bewertungen der vergangenen zwölf Monate analysiert.

„Die Fähigkeit, seine Mitarbeiter langfristig zu motivieren, ist zu einem zentralen Erfolgsfaktor geworden. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern heute einen Grund geben, warum sie mit Herzblut an einer Sache arbeiten sollen. Wenn das gelingt, werden übrigens auch Kernarbeitszeiten und Kontrollmechanismen obsolet“, so Johannes Prüller, Head of Global Communications & Insights von kununu.

Zufriedenheit mit dem Chef steigt leicht

Generell gehört das Vorgesetztenverhalten zu jenen Faktoren, die Mitarbeiter am schlechtesten bewerten. Von den 13 Kategorien, die auf kununu zur Mitarbeiterzufriedenheit abgefragt werden, sind im vergangenen Jahr lediglich die Dimensionen Karriere/Weiterbildung sowie Kommunikation schlechter bewertet worden. Dennoch: Die Zufriedenheit mit den Chefs hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert, wenn auch nur marginal (von 3,55 auf 3,58).

Passend dazu: Hier arbeiten die glücklichsten Mitarbeiter

Doch in welchen Branchen gibt es die guten Chefs? Am zufriedensten mit ihren Chefs sind Mitarbeiter aus den Branchen Internet/Multimedia, EDV/IT sowie Beratung/Consulting.

Platz 1 Internet/Multimedia 4,20

Platz 2 EDV/IT 4,09

Platz 3 Beratung/Consulting 4,07

Platz 4 Versicherung 4,04

Platz 5 Finanzen 4,01

Platz 38 Einkauf/Beschaffung 3,35

Platz 39 Medizintechnik 3,33

Platz 40 Kunst/Kultur/Unterhaltung 3,27

Platz 41 Handwerk 3,06

Platz 42 Textilbranche 2,94

Die Telekommunikationsbranche kommt über den 10. Platz nicht hinaus. Auch Banken (Platz 12), Immobilien (Platz 15) und Industrie (Platz 20) liegen nur im Mittelfeld, Gesundheitswesen & Soziales (Platz 30), Handel (Platz 32) und Tourismus (PLatz 36) sind abgeschlagen. Mit Abstand am schlechtesten schneidet die Textilbranche ab.

Der Report zeigt: Geht es nach den Mitarbeitern, wird in österreichischen Unternehmen noch zu häufig von oben nach unten regiert. Arbeitnehmer hadern mit einer Kultur, die aus ihrer Sicht zu sehr auf hierarchischen Vorgaben und strikter Kontrolle beruht. Stattdessen wünschen sie sich, Entwicklungen im Unternehmen offen diskutieren und beeinflussen zu können – und einen höheren Grad an Selbstbestimmung.

» Die Anforderungen der Mitarbeiter haben sich in den letzten Jahren verändert «

„Die Anforderungen der Mitarbeiter haben sich in den letzten Jahren verändert. Das bedeutet, dass sich auch die Führungsmodelle entsprechend ändern müssen. Es geht um Zielerreichung und Vertrauen anstelle von Präsenzdenken und Arbeitskontrolle. Für Mitarbeiter bedeutet das natürlich mehr Druck durch Verantwortungsübernahme, positiv formuliert aber auch mehr Freiheit in der Arbeit“, so Johannes Prüller.