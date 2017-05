Müssen sich Unternehmerinnen und die, die es noch werden wollen, vor Start-ups im Allgemeinen und der Digitalisierung im Speziellen fürchten?

Es war ein Abend voller Frauenkraft. Nicht nur, dass das Penthouse des Wiener City-Hotel Topazz trotz wunderbarem Frühsommer-Wetter durch die Anwesenheit so vieler Unternehmerinnen fast aus allen Nähten platzte, es konnte sich auch das Programm des Abends sehen lassen, zu dem die Frauen des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) geladen hatten.

So stellte The Blue Minds-Company-Gründerin und Kanzlergattin Eveline Steinberger-Kern in ihrem Impulsreferat eindrucksvoll klar, warum es keinen Grund gibt, dass sich Unternehmerinnen und die, die es noch werden wollen, vor Start-ups im Allgemeinen und der Digitalisierung im Speziellen fürchten müssen. Da sich die digitale Transformation so langsam wie noch nie bewege, sei jetzt sogar der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen. Steinberger-Kern: „Die Digitalisierung könnte für die Entwicklung der Frauen das gleiche bedeuten was vor Jahren die Pille bewirkt hat.“ Gastgeber und Geschäftsführer der Lenikus-Gruppe, Martin Lenikus, verwies zudem auf die Kunst des Scheiterns: „Nur wer bereits Misserfolge zu verbuchen hat, kann auch wieder aufstehen und weitermachen.“

Wichtig ist aber auch, dass Frauen sich in schwierigen Situationen solidarisieren, betonte die Unternehmerin und Vorsitzende des SWV-Frauenreferates, Tanja Marta-Cellnigg. Genau das ist es, was sie mit ihrem neugewählten SWV-Vorstandsteam, der Kommunikationsexpertin Ortrun Gauper, der Gastronomin Alexandra Psichos und der Friseurmeisterin Gülten Karagöz, bewirken möchte.

Den Ausführungen lauschten unter anderem: Filmcasino-Geschäftsführerin Sabine Hofmann, Fiaker-Unternehmer Wolfgang Fasching, Personalberaterin Fari Ahmadian, SPÖ-Gemeinderätin Birgit Jischa, Polizeigewerkschafterin Isabella Willrader, Kabinettsmitarbeiterin im Verkehrsministerium, Anna Daimler, S-Immo-Vorstandsassistentin Andrea Huber, die sozialdemokratischen Bezirksrätinnen Christina Brichta-Hartmann und Patricia Anderle sowie die frühere SWV-Frauenvorsitzende Christa Ornest.



Im Bild: News-Mitarbeiterin und Moderatorin Isabell Widek, Gastronomin Alexandra Psichos, Unternehmerin und Kanzlergattin Eveline Steinberger-Kern, Hotelier Martin Lenikus, Modehändlerin und Frauenvorsitzende des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, Tanja Marta-Cellnigg und Friseurmeisterin Gülten Karagöz (v. li.)