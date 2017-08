Einer Umfrage zufolge sind die Österreicher weltweit am zufriedensten mit ihrem Job. Die Umfrage wurde in mehr als 150 Ländern durchgeführt.

Sind sie mit ihrem Job zufrieden?

Diese Frage beantworteten laut einer Aussendung der Agenda Austria 95,1 Prozent der befragten Österreicher mit "ja". Damit waren nirgendwo sonst so viele Arbeitnehmer mit ihrer Stelle zufrieden wie in Österreich.

Die Zahlen stammen aus einer Publikation der London School of Economics, die im März diesen Jahres veröffentlicht wurde.

Zufrieden im Job? Diese Länder führen die Liste an

Die Autoren der Studie fanden heraus, dass die Zufriedenheit besonders etwa davon abhängt, ob die Aufgaben vielfältig sind und ob es hilfreiche Kollegen gibt. Das Gehalt spielt natürlich eine Rolle, aber nicht die wichtigste.



Und in welchen Branchen arbeiten die zufriedensten Mitarbeiter?

Vor wenigen Monaten hat die Job-Bewertungsplattform Kununu untersucht, in welchen Branchen die glücklichsten Mitarbeiter arbeiten. Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und das Gehalt tragen zum Wohlgefühl im Job bei.„Geld alleine macht im Beruf nicht glücklich. Es sind vor allem auch weiche Faktoren, die langfristig zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen: eine gute Arbeitsatmosphäre, die Inhalte der beruflichen Tätigkeit und ein gutes Verhältnis zum Chef“, so Johannes Prüller, Head of Communications & Insights bei kununu.

Doch wo sind die glücklichsten Mitarbeiter anzutreffen? Absoluter Spitzenreiter ist die Branche Internet/Multimedia. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten könnten hier ausschlaggebend sein.

