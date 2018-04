Wer auf Jobsuche ist hat vieles zu beachten. Der Lebenslauf muss auf den neuesten Stand gebracht werden, Stellenangebote müssen akribisch durchforstet werden. Die nächste Hürde ist das perfekte Bewerbungsschreiben. Doch bevor es überhaupt so weit ist, sollte man sich die Zeit nehmen sich grundsätzlich zu orientieren. Denn erfolgreich einen Job zu suchen ist ein Vorhaben, das einiger Planung und Vorbereitung bedarf.

Um hilfreiche Tipps rund um den Bewerbungsprozess zu bekommen, haben wir uns mit den erfolgreichen Gründern des Wiener Start-Ups "More than one Perspektive" ("MTOP", z.Dt. "Mehr als eine Perspektive"). unterhalten. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes zählen die drei zu den interessantesten Persönlichkeiten Europas. Ihre persönlichen Karrieretipps im Überblick.

Diese einfachen Tipps helfen bei der Jobsuche

1. Talente erkennen Der wichtigste Schritt ist herauszufinden was man selbst kann und will. Jeder hat Talente und Kompetenzen, man muss nur herausfinden wo sie am besten eingesetzt werden. 2. Weniger ist mehr Es bringt nichts 150 Bewerbungen zu verschicken. Es ist sinnvoller drei wirklich gute Bewerbungen zu schreiben als 150 Standardbewerbungen. 3. Nicht verkrampfen Die Jobsuche darf nie zu verkrampft ablaufen. Den Gedanken „Ich brauch einen Job, ich brauch unbedingt einen Job“ sollte man unbedingt abstellen. Auch die Angst zu scheitern ist unnötig. 4. Zeit als Investment Jeder sollte sich ausreichend Zeit für die Jobsuche nehmen. Denn die Zeit, die man in die Jobsuche investiert ist ein Investment das sich lohnt. 5. Warum eigentlich? Man muss wissen was einem persönlich Freude macht. Das ist im weitest möglichen Sinn gemeint: Nicht jeder soll in einer NGO arbeiten. Aber jeder muss wissen, warum gerade er diesen Job will - sonst wird man ihn nicht bekommen. 6. Stärken kennen Seine eigenen Stärken kennen und diese auch klar kommunizieren können - am besten anhand von Beispielen.

Über das junge Unternehmen MTOP

Im Fokus des jungen Unternehmens steht es gut ausgebildete, meist akademische Geflüchtete auf den Jobeinstieg in Österreich vorzubereiten. Im jahr 2016 gründeten die 26-jährige Lisa-Maria Sommer, die 29-jährige Nina Poxleitner und der 30-jährige Julian Richter das Start-up "More than one Perspektive", um ihre Expertise an Jobsuchende Migranten weiterzugeben.

Passend zum Thema : Arbeitslosigkeit im März gesunken