Karim El-Gawhary erhielt Goldenes Ehrenzeichen

Dem ORF-Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary ist am Mittwoch in der Botschaft in Kairo das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen worden. "Jemals ein Goldenes Ehrenzeichen für meine Dienste um eine Republik zu bekommen, hätte ich mir in meinem Leben niemals träumen lassen", wurde El-Gawhary in einer Aussendung zitiert.

Er habe als Korrespondent versucht, Brücken zu bauen, "weil ich es so wichtig finde, in einer Zeit, in der es mehr Brückenzerstörer als Brückenbauer gibt". Das Brückenbauen sei eigentlich gar nicht so schwer. "Man gibt 'den anderen' Namen und Gesichter. Man erzählt ihre Geschichten, oder noch besser, redet mit ihnen und nicht über sie oder am allerbesten: lässt sie selbst ihre eigenen Geschichten erzählen", so der geehrte ORF-Journalist. Auch ORF-Chef Roland Weißmann zeigte sich erfreut. Er attestierte El-Gawhary "hohe Kenntnis und Leidenschaft" im Rahmen seiner "mal rein sachlich, mal auch humorvoll" mit viel Engagement ausgeübten Arbeit.

El-Gawhary war für den ORF etwa zuletzt im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Einsatz, wo er auch kritische Geschichten über die ungleiche Situation im Wüstenstaat lieferte. Mehrfach wurde der 59-Jährige als Journalist des Jahres in der Kategorie "Außenpolitik" ausgezeichnet, einmal wurde er auch zum Journalisten des Jahres in der Hauptkategorie gekürt. Auch ist er Axel-Corti- und Concordia-Preisträger. Im Zuge seiner Korrespondententätigkeit war El-Gawhary, der auch für Zeitungen schreibt, mehrfach heiklen Situationen ausgesetzt. Seinen Beruf möchte er dennoch "mit nichts tauschen". Es sei ein "unglaubliches Privileg", diese Arbeit ausüben zu dürfen, meinte er im Vorjahr bei einer Veranstaltung.