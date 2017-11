Ein Verkehrsunfall hat am späten Freitagnachmittag auf der A1 (Westautobahn) in Niederösterreich für Stauungen in Fahrtrichtung Wien gesorgt. Nach ÖAMTC-Angaben kam es gegen 17.00 Uhr zwischen Pöchlarn und Melk zu einer Karambolage, an der sieben Fahrzeuge beteiligt waren.

Informationen über etwaige Verletzte lagen zunächst nicht vor. Im Unfallbereich war in der Folge ein Fahrstreifen benutzbar, dennoch erreichte der Rückstau innerhalb kurzer Zeit vier Kilometer.