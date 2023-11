Kapitaler Fehlstart in Las Vegas wegen Kanaldeckel

Ein einzelnes defektes Abflussrohr hat in Las Vegas für den Abbruch des mit Spannung erwarteten Formel-1-Auftakttrainings gesorgt. Das wurde nach einer Streckeninspektion durch die Motorsport-Königsklasse und den Motorsport-Weltverband FIA über den Veranstalter des Grand Prix mitgeteilt. "Die FIA, die Formel 1 und die Ingenieurteams der Rennstrecke arbeiten aktiv an der Überprüfung und Behebung des Problems."

Das zweite Training konnte am Freitag nicht wie geplant um 9.00 Uhr MEZ gestartet werden, sondern wurde laut ersten Informationen zwei Stunden später, also um 02.00 früh Ortszeit angesetzt. "Natürlich haben wir am Schlafrhythmus gearbeitet, der kommt ein bisschen durcheinander. Die Fahrer sind aber fit und jung, das wird schon gehen", sagte McLaren-Boss Zak Brown. Das vorletzte Saisonrennen ist für Sonntag (7.00 Uhr MEZ/beide live ServusTV und Sky) angesetzt.

Das Auftakttraining der Formel 1 in Las Vegas war nach gerade einmal 19 Minuten abgebrochen worden. Carlos Sainz war nur rund acht Minuten nach dem Start der ersten Einheit auf dem weltberühmten Las Vegas Boulevard mit seinem Ferrari stehen geblieben, nachdem sein Auto über ein Hindernis gehüpft und beim Aufkommen erschüttert worden war. Maximal fünf Runden konnten die Fahrer auf dem neuen Kurs drehen.

Bei einer anschließenden Inspektion auf dem sogenannten Strip wurde dem Motorsport-Weltverband zufolge festgestellt, dass der Betonrahmen um einen Kanalschacht versagt hatte. Man müsse nun "alle anderen Schachtabdeckungen" überprüfen, was einige Zeit dauern werde, hieß es. Auf Bildern war zu sehen, wie sich nach dem Vorfall vor dem Luxushotel Bellagio ein Streckenposten über das schmale Loch im Asphalt beugte, nachdem die Schachtabdeckung entfernt worden war.

Der Schaden an Unterboden, Chassis und Antrieb von Sainz' Wagen werde ein "Vermögen kosten", schimpfte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. "Wir haben die Einheit für Carlos vermasselt. Wir werden im FP2 (zweiten Freien Training) sicher nicht dabei sein. Das ist für die Formel 1 heute einfach inakzeptabel."

Fragen nach einem Imageschaden für die Motorsport-Königsklasse verärgerten wiederum Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Wir reden hier von einem verdammten Kanaldeckel im ersten Freien Training", schimpfte der Wiener. "Schenken Sie den Leuten, die diese Veranstaltung möglich machen, etwas Anerkennung."

Für die Formel 1 ist das ein verpatzter sportlicher Start in der Glücksspielmetropole. Der Grand Prix in Las Vegas ist das Prestigeprojekt des Rechteinhabers Liberty Media, mit dem man auf dem US-Markt weiter wachsen will. Normalerweise dauert das Auftakttraining eine Stunde. "Megaschade, dass ein kleiner Kanaldeckel so ein Event stoppen kann", sagte der österreichische AlphaTauri-CEO Peter Bayer bei ServusTV.