Die Unternehmerin und Kanzlergattin Eveline Steinberger-Kern setzt sich mit einer Aussendung weiter gegen die angeblich unrichtige Berichterstattung der Zeitung "Österreich" zur Wehr.

Die Gratiszeitung behauptet in ihrer heutigen Ausgabe neuerlich, ein georgischer Geschäftsmann sei über die Triple M an der Firma beteiligt, an der auch sie über ihre Blue Minds Company GmbH Anteile hält. Ein Blick in die Firmenbuchauszüge der Foresight Ltd. und der mit knapp 11% beteiligten Triple M Power Plants Ltd. beweist laut Steinberger-Kern jedoch eindeutig, dass die Behauptungen der Gratiszeitung schlichtweg falsch sind.

» Hier werden trotz bereits vor zwei Tagen erfolgter Richtigstellung weiterhin Unwahrheiten verbreitet. «

"Hier werden trotz bereits vor zwei Tagen erfolgter Richtigstellung weiterhin Unwahrheiten verbreitet. Die Motive des Herausgebers sind durchsichtig, diese Berichterstattung ist für mich weder objektiv, noch unabhängig", erklärte die Kanzlergattin am Dienstagvormittag.

Die von der Zeitung "Österreich" zitierte Quelle, wonach die Causa in Israel hohe Wogen schlagen würde, ist laut Steinberger-Kern offenbar nur der eigene Artikel aus der Vorwoche. Dieser alte Bericht wurde von dem im heutigen Blatt genannten angeblichen israelischen Reporter getwittert, den Tweet legt die Gratiszeitung wiederum ihren aktuellen Behauptungen zu Grunde. Mangels tatsächlicher "Wellen" produziere "Österreich" sich selbst die Quellen, ergänzte Steinberger-Kern.

Rechtliche Schritte gegen "Österreich"

Eveline Steinberger-Kern hat ihren Anwalt beauftragt, weitere gerichtliche Schritte gegen "Österreich" einzuleiten, da offenbar öffentliche Berichtigungen nicht ausreichten, die Gratiszeitung zu einer sachlich korrekten Berichterstattung zu veranlassen.