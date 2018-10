Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist seiner bisherigen Amtszeit fast ausschließlich in der Economy Class geflogen.

Nur ein einziges Mal, nämlich nach China, nahm er die Business Class einer Fluglinie in Anspruch. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage der Liste Pilz hervor. Drei Mittelstreckenflüge absolvierte er in einem Bedarfsflieger.

Um kosteneffizentes Reisen bemüht

Kurz führt in seiner Beantwortung 34 Kurz- und Mittelstreckenflüge sowie zwei Langstreckenflüge an, die er samt Mitarbeitern in der günstigeren Flugklasse absolviert hat. Er sei stets bemüht, möglichst kosteneffizient zu reisen. Nur in Ausnahmefällen (etwa zwei Prozent), beispielsweise bei lang dauernden Überseeflügen, werde Business gebucht.

Über einen Privatjet verfüge er nicht, betont der Kanzler. Er sei auch weder bei Amtskollegen noch bei Privatpersonen oder Personen aus der Wirtschaft in einem solchen mitgeflogen. VIP-Terminals wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen.