Ein Kanzler der Vorurteile

Noch nie hat es vor einer Nationalratswahl so viele Debatten im Fernsehen gegeben, obwohl eine Partei, das Team Stronach, aufgegeben hat. Hauptgrund ist die Zunahme des Einflusses der Privatsender, die schon bei der letzten Wahl durch innovative Ideen den ORF unter Druck gesetzt haben. Zweite Ursache ist die schwindende Kraft der Plakate. Dritte Ursache sind die sozialen Medien, für die Heerscharen von Partei-Mitarbeitern im Namen der Spitzenkandidaten leicht fassliche Slogans absetzen. Diese Entwicklung passt Sebastian Kurz ins Konzept. Der "Feschak" formuliert keine langen Sätze, verwendet viele Ausdrücke aus der Alltagssprache, ohne primitiv zu wirken. Seine Behauptungen setzt er mit solcher Gewissheit in die Welt, dass Zuhörer und Zuschauerinnen glauben: Er hat recht, es stimmt, was er sagt. Und er lässt Studien frisieren und zuspitzen wie zuletzt - vom "Falter" enthüllt -eine Islam-Untersuchung, womit er fixe Vorstellungen in der Bevölkerung bedient. Kurz wäre, fiele ihm im Herbst eine Mehrheit zu, ein Kanzler des Managements von Vorurteilen.

Der Einfluss dieses sanften Populismus auf das Publikum entfaltet sich auf leisen Sohlen. Indem er selten aggressiv auftritt, seltener als andere Politiker jemand ins Wort fällt, gesittet wie ein Geduldfaden ist, wurde Kurz zur einflussreichsten Sprech-und Schaufensterpuppe der mitteleuropäischen Politik. Die ÖVP hat freilich einen Hang zu diesem Typ von Politiker entwickelt. Vor bald 15 Jahren wollte Wolfgang Schüssel Karl-Heinz Grasser, einen Zufalls-FPÖler und Haider-Fan, zu seinem Nachfolger und ÖVP-Chef machen. Der Plan hatte viele Anhänger, nicht zuletzt die Industriellenvereinigung. Der christlich-soziale Andreas Khol verhinderte das im Parteivorstand. Dies gelang Khol unter anderem aus zwei Gründen. Grassers finanzielle Umtriebe waren damals schon umstritten und zum Unterschied von Kurz verband der damalige Finanzminister das Modische auch mit einer gewissen Anzüglichkeit. Da hat sich Kurz seit seinem "Geilomobil"-Auftritt merkbar eingebremst.

Addiert und multipliziert ergibt all das eine öffentliche Figur, die in der politischen Landschaft zwar aneckt, ja polarisiert, bei den Anhängern jedoch bleibende Zustimmung, sogar Bewunderung auslöst. Wie kann ein Dreißigjähriger schon so erwachsen sein? Mit der Modernität dieser "neuen Volkspartei" inszeniert Kurz ein Bühnengeschehen, das eine neue Farbe ins Parteigeschehen bringt, um Quereinsteiger aus der Kulisse wirbt und Jugendlichkeit als Fortschritt preist. Im Kern aber ist diese Inszenierung die der alten ÖVP seit Spindelegger -gegen Flüchtlingsaufnahme, Bremsen bei der Schulreform, gegen eine "Ehe für alle". Der Jubel rund um Kurz verdeckt sogar dessen EU-Skepsis. Auch bezüglich Europa ist er näher bei Orbán als bei Merkel, näher den Vorurteilen als dem Mut zum Zusammenwachsen.