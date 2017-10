Kanadische Ratingagentur DBRS bestätigt Österreichs Bestnote AAA

Die kanadische Ratingagentur DBRS hat - wie schon im Vorjahr - Österreichs Bestnote AAA auch jetzt wieder mit stabilem Ausblick bestätigt. Untermauert werde das Rating durch die wohlhabende, diversifizierte und offene Wirtschaft - ohne große makroökonomische Ungleichgewichte - sowie einen robusten Finanzrahmen und das überschaubare Budgetdefizit, erklärte DBRS am Freitagabend.

Die vor allem aufgrund eines höheren Wirtschaftswachstums rückläufige öffentliche Schuldenquote gleiche verbleibende Schwachstellen aus dem Bankensystem und der relativ hohen öffentlichen Verschuldung aus.

Unter Druck geraten könnte das Rating Österreichs, sollte - nach den Nationalratswahlen - eine neue Regierung deutlich vom aktuellen Finanzkonsolidierungspfad abweichen und wenn dies zu überproportionalen Defiziten und einer Verschlechterung der Schuldenposition führen sollte, warnt die kanadische Ratingagentur.

Sollten sich die makroökonomischen Perspektiven verschlechtern und die öffentliche Schuldenquote steigen, könnte dies zu einem Abwärts-Druck auf Österreichs Rating führen, sagt DBRS. Auch weitere Verluste im Bankenbereich, die die österreichische Schuldenposition verschlechtern, könnten das Rating negativ beeinflussen.

Die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung könnte sich nach dem Wahlergebnis als schwierig erweisen, meinen die kanadischen Ratingexperten, vor allem wenn es um eine gemeinsame Meinung zu strittigen Themen wie Einwanderung und Steuerreform gehe.

Österreichs Rating profitiere von seiner wohlhabenden Wirtschaft mit einem Pro-Kopf-BIP, das um 24 Prozent höher sei als jenes in der Eurozone - und einer Arbeitslosenquote, die im Juli mit 5,4 Prozent eine der geringsten in Europa gewesen sei. Nach 1,5 Prozent im Vorjahr könnte das BIP-Wachstum heuer und auch 2018 sogar 2,8 Prozent erreichen, so DBRS.