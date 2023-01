Kanadierin Grenier führt überraschend im Kranjska-Gora-RTL

Die Kanadierin Valerie Grenier hat im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora die Favoritinnen distanziert. Die 26-Jährige setzte sich am Samstag auf dem Podkoren mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami an die Spitze. Grenier ist im alpinen Ski-Weltcup bisher noch nie auf das Stockerl gefahren, war aber zuletzt im zweiten Durchgang auf dem Semmering die Schnellste.

US-Star Mikaela Shiffrin kam hinter den beiden Italienerinnen Federica Brignone (+0,16) und Marta Bassino (+0,24) auf Rang fünf (+0,31). Die Führende im Gesamtweltcup geht im zweiten Durchgang ab 12.30 Uhr (live ORF 1) auf ihren 82. Weltcupsieg los, mit dem sie den Rekord ihrer Landsfrau Lindsey Vonn einstellen würde.

Die Österreicherinnen waren in ihrer Problemdisziplin weit zurück. Als beste ÖSV-Läuferin nach 40 Läuferinnen hatte Katharina Liensberger als 16. schon 1,54 Sekunden Rückstand. Franziska Gritsch und Stephanie Brunner lagen ex aequo auf Rang 18 (+1,61), Ricarda Haaser auf Platz 21 (+1,70).