Kanada zieht mehr als 40 Diplomaten aus Indien ab

Kanada hat im Streit um die Ermordung eines Sikh-Separatistenführers 41 Diplomaten aus Indien abgezogen. Das teilte Außenministerin Melanie Joly am Donnerstag mit. Joly sagte auf einer Pressekonferenz, Indien habe gedroht, den Diplomaten bis Freitag den offiziellen Status zu entziehen.

Neu-Delhi forderte Ottawa vergangenes Monat auf, seine diplomatische Präsenz zu reduzieren, nachdem Premierminister Justin Trudeau Beweise für eine mögliche Verbindung zwischen indischen Agenten und der Ermordung von Hardeep Singh Nijjar im Juni angeführt hatte. Der Aktivist und kanadische Staatsbürger wurde vor einem Sikh-Tempel in einem Vorort von Vancouver erschossen.

Indien wies den Verdacht, indische Agenten stünden in Verbindung mit dem Mord an Nijjar als absurd zurück. Nijjar war nicht nur ein Vertreter der Sikh-Religionsgemeinschaft, sondern auch der sogenannten Khalistan-Bewegung, die sich für ein unabhängiges Land auf dem Staatsgebiet Indiens einsetzt. Die Führung in Neu-Delhi betrachtete den gebürtigen Inder daher als Terroristen.