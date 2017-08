Hofer verkauft iPhone 6

Österreichs größter Diskonter Hofer verkauft ab 23. August das iPhone 6. Der Preis lässt die Konkurrenz staunen.

Ab dem 23. August verkauft Hofer das iPhone 6 mit 32 GB Speicher. Das teilte der Lebensmitteldiskonter in einer Aussendung mit. "Hofer bietet das iPhone 6 ohne Vertragsbindung und offen für alle Netze an", heißt es in der Aussendung.

Das iPhone 6 soll für 349 Euro erhältlich sein.

Mit dem Verkauf von Apple-Handys unterstützt Hofer seinen Mobilfunker "Hot", der in den letzten beiden Jahren über 720.000 Kunden gewinnen konnte und den heimischen Mobilfunkmarkt in Bewegung brachte.

iPhones und iPads bei Hofer

Der Diskonter verkauft regelmäßig Produkte von Apple. Vor allem ältere iPhones und iPads landen in den Regalen. Damit ist Hofer einer der größten Apple-Händler des Landes.