Kampf den Viren

Minus 10 °C im Freien! Kein Wunder, dass da so mancher und manche mit Grippe im Bett liegt. Aber was machen all jene, die noch gesund sind und die Stellung halten? Achten Sie gerade jetzt darauf, Ihren Körper zu stärken. Schützen Sie ihn möglichst optimal durch warme Stiefel, kuscheligen Schal und Haube sowie Handschuhe vor eindringender Kälte. Merken Sie nach dem Heimkommen, dass ein Frösteln langsam im Körper hochkriecht, so nehmen Sie rasch ein Senfmehlfußbad. Hier werden der Nierenmeridian gestärkt, die Durchblutung angeregt und der Stoffwechsel aktiviert.

Ein heißes Fußbad ist übrigens besonders dann gut, wenn man zu Erkältungssymptomen im oberen Atemwegsbereich neigt. Beginnt gerade ein Schnupfen mit brennendem Sekret, so nehmen Sie Allium-ceapa-D6-Gobuli - alle zwei Stunden fünf Kügelchen. Für die unteren Atemwege empfehle ich Ihnen Suppe als Medizin. Eine kräftige Gemüsesuppe mit Ingwer, Jungzwiebel und Thymian wirkt optimal gegen angreifende Viren und Bakterien. Viel trinken, um etwaige Giftstoffe auszuspülen, stärkt ebenso. Probieren Sie einen Antierkältungscocktail. Einfach 6 Ingwerscheiben, 3 El Cranberrys, 1 in Spalten geschnittenen Apfel, 1 Zimtrinde und 3 Gewürznelken mit ¾ l Wasser zehn Minuten köcheln lassen, abseihen und mit Zitronensaft und etwas Honig verfeinern.