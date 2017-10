Kameramann bei Dreharbeiten in Hamburg verschwunden

Ein Kameramann eines Fernsehteams ist bei Dreharbeiten im Hamburger Hafen verschwunden.

Die Feuerwehr habe daraufhin am Samstagmorgen an der Oberfläche der Elbe nach ihm abgesucht, die Aktion aber nach zwei Stunden ohne Erfolg zunächst abgebrochen, sagte ein Sprecher. Es sei bisher unklar, ob der Mann tatsächlich in die Elbe gestürzt sein könnte.

Nach Informationen von "Bild.de" soll es sich um einen Kameramann der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" handeln. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.