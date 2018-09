Kaliforniens Feuerwehr geht Geld für Brandbekämpfung aus

Nach einer Reihe von verheerenden Waldbränden hat die Feuerwehr im US-Staat Kalifornien ihr Jahresbudget innerhalb von zwei Monaten fast aufgebracht. Seit Beginn des Haushaltsjahres am 1. Juli hatte die kalifornische Behörde für Forstwirtschaft und Brandbekämpfung 431 Millionen Dollar (370 Millionen Euro) ausgegeben.

Das gesamte Jahresbudget liegt bei 443 Millionen Dollar. Am Donnerstag (Ortszeit) ersuchte die Behörde (Cal Fire) die Abgeordneten in Sacramento um weitere 234 Millionen Dollar. Seit Jänner 2018 musste die Feuerwehr in Kalifornien Cal Fire zufolge bereits knapp 4.600 Brände bekämpfen.

Bisher seien allein aufgrund der zwei größten Brände etwa 845 Millionen Dollar (726 Millionen Euro) an Schadensmeldungen bei den Versicherungen eingetroffen, sagte der Chef der kalifornischen Aufsichtsbehörde für Versicherungen. Er warnte jedoch, dass dem Bundesstaat möglicherweise das Schlimmste noch bevorstehe. Die Brandsaison erreiche erst im Herbst ihren Höhepunkt.

Erst im Oktober vergangenen Jahres richteten verheerende Brände in den Weinbauregionen Sonoma und Napa Valley schwere Schäden an. Die Schadenssumme von mehr als zehn Milliarden Dollar war die höchste für einen Waldbrand in der US-Geschichte.

Am Mittwoch brach im Norden Kaliforniens ein neuer Brand aus. Beim sogenannten Delta-Fire bei Redding stehen knapp 60 Quadratkilometer in Flammen, Hunderte Gebäude sind bedroht.