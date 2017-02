Wenn Ihnen schon bei der Vorstellung graut, dass ein Käfer in Ihr Ohr krabbeln und es sich dort gemütlich machen könnte, dann lesen Sie mal das hier: In Indien ging eine Frau wegen eines stechenden Schmerzes in der Stirn zum Arzt. Die Ärzte suchten und suchten. Bis sie den Ursprung des Übels fanden: eine Kakerlake im Kopf.

Die 42 Jahre alte Patientin wachte nachts mit Schmerzen in der Stirn auf. "Ich konnte das Gefühl nicht genau beschreiben, aber ich war mir sicher, dass es sich um ein Insekt handelte", erzählt sie gegenüber dem "New Indian Express". Sie spricht von einem kribbelnden, krabbelnden Gefühl. "Wenn es sich bewegte, brannte es mich in den Augen."

Am Folgetag suchte die Frau das nächstegelegene Spital auf. Nachdem die Mediziner die Ursache für den Schmerz nicht finden konnten, wurde die Patientin wieder weggeschickt. Dieser Vorfall wiederholte sich und erst beim dritten Anlauf - diesmal im Krankenhaus des Stanley Medical Colleges in Chennai - stellte sich heraus, dass die Patientin mit ihrer Vermutung richtig lag.

Im Kopf der Frau befand sich ein Insekt, genauer gesagt eine Kakerlake. Das Tier ist offenbar durch die Nase in den Kopf gekrabbelt und hatte sich hinter der Stirn festgesetzt. "Sie saß an der Schädelbasis, zwischen den Augen, nahe am Gehirn", berichtet der fündig gewordene Arzt gegenüber der Zeitung. Mit einer Pinzette und einem Saugnapf machte er sich an die Arbeit. Es dauerte 45 Minuten, bis die Kakerlake entfernt war.

"Aufgrund der Stelle, an der sie saß, war es schwierig, sie zu entfernen. Ich musste sie erst an ein Ort ziehen, von dem aus ich sie herausziehen konnte", erläutert der behandelnde Arzt. Wäre die Kakerlake nicht entfernt worden, wäre sie früher oder später im Kopf der Frau gestorben. Das hätte zu einer Infektion geführt, die letztlich auf das Gehirn der Frau übergegriffen hätte.