Kaia Gerber könnte noch berühmter werden als ihre berühmte Mutter. Und das ist keine Geringere als Cindy Crawford. Bei der zu Ende gegangenen Pariser Fashion Week war die gerade erst 16-Jährige heiß begehrt, lief unter anderem für Chanel.

Bei der New Yorker Fashion Week feierte Kaia Gerber Anfang September ihr Laufsteg-Debüt. Die Tochter von Cindy Crawford präsentierte auf dem Catwalk Entwürfe des Calvin-Klein-Designers Raf Simons. "Es gibt keine Worte, die beschreiben, wie ich mich fühle, ich liebe dich ohne Ende, Raf", schrieb das Model danach bei Instagram. Mutter Cindy Crawford gratulierte ebenfalls per Instagram. "Was für ein Auftakt deiner ersten Laufsteg-Saison. Ich freue mich so für dich."

Kaia Gerber ist die Tochter von Crawford (51) und ihrem Mann, dem Unternehmer Rande Gerber. Die beiden haben auch noch den 18 Jahre alten Sohn Presley, der ebenfalls als Model arbeitet.

Bei der Pariser Fashion Week hatte Kaia Gerber gleich mehrere Auftritte auf dem Laufsteg. Sie präsentierte nicht nur Mode von Saint-Laurent-Designer Anthony Vaccarello ...

... sondern auch für die französische Designerin Isabel Marant ...

... und Karl Lagerfeld für Chanel.

Die Chanel-Show läutete Dienstagfrüh den letzten Tag der Pariser Fashion Week ein. Nachdem es in den vergangenen Saisonen eher futuristisch zuging, hatte Karl Lagerfeld dieses Mal Lust auf Natur. Im Eingangsbereich des Grand Palais hörte man schon von weitem ein dumpfes Rauschen. Woher das Geräusch kam, konnten die Besucher aber erst hinter einem kleinen Wäldchen erspähen. Dort plätscherten kleine Wasserfälle von moosbewachsenen Felsen, die von einem Bach umgeben waren. Zu Beginn der Show spritzte es von den Wasserfällen plötzlich auf die Holzstege, die als Catwalk fungierten. Angst davor, nass zu werden, mussten die Models aber nicht haben.

Sie waren mit regenfesten Capes aus transparentem Vinyl ausgestattet. Hübsch, funktional und vor allem ohne das eigentliche Outfit zu verstecken. Die Kollektion wirkte dadurch erfrischend neu. Unter den Mänteln waren die klassischen Chanel-Tweeds zu bauchfreien Bustiers oder kurzen Shorts geschnitten und mit frechen Fransen verziert. Auch Schuhe, Hüte und Handschuhe waren schlechtwettertauglich. Die typischen Chanel-Pumps mit schwarzer Spitze kamen zum Beispiel als Stiefel mit durchsichtigem Plastikschaft daher. Aber auch für Chanel eher ungewöhnliche Teile waren dabei: wehende Chiffon-Kleider aus dunkelblauen Batikstoffen oder Taschen mit übergroßem Chanel-Schriftzug, die man sich praktisch um das Handgelenk oder den Oberarm schieben kann.