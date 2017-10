Ist das noch gesund?

Kaia Gerber ist der neue Stern am Modehimmel. Bei den Modewochen in New York und Paris lief die Tochter von Cindy Crawford erstmals über die Laufstege dieser Welt und begeisterte. Weniger begeistert fallen nun jedoch die Reaktionen auf aktuelle Bilder des 16-jährigen Nachwuchsmodels aus.

Zusammen mit ihrem Bruder Presley Walker erschien Kaia Gerber zur traditonellen "Casamigos"-Halloween-Party ihrer Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber. "Casamigos" ist der Premium-Tequila, den Gerber zusammen mit George Clooney kreiert hat.

© www.PPS.at Kaia Gerber

Alkohol darf die 16-jährige Kaia freilich noch keinen trinken, bei der Party, die im Motto der 70er-Jahre stand, schaute sie trotzdem vorbei. In ihrem Glitzertop und dem engen Latexrock zeigte das Nachwuchsmodel ganz schön viel Haut - und auch ganz schön viele Knochen.

© www.PPS.at Kaia Gerber mit ihrem Bruder Presley Walker

Kaia eifert ihrer Mutter Cindy Crawford nach, möchte ebenfalls ein Topmodel werden und ist auch dem besten Weg dorthin. Das einstige Supermodel war in seinen erfolgreichsten Zeiten jedoch lange nicht so dürr wie die Tochter.

© www.PPS.at Cindy Crawford bei der "Casamigos"-Halloween-Party

Kaia Gerber Ist Cindy Crawfords Tochter zu dünn? JA Auf jeden Fall! Das Mädchen ist ja nur noch Haut und Knochen!

NEIN Das passt schon so. Ein Model muss schlank sein.

NAJA Es geht grade noch so. 2-3 Kilos könnte sie schon zunehmen. abstimmen Ergebnisse anzeigen