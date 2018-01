Kärntnerin beim Skifahren von Liftbügel niedergeschlagen

Eine 39 Jahre alte Kärntnerin ist am Sonntag im Skigebiet Gerlitzen (Bezirk Villach-Land) von einem Schlepplift-Bügel am Kopf - genau an der Stirn unterhalb des Helms - getroffen worden.

Sie stürzte und war kurz bewusstlos, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Skifahrerin per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.