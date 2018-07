Die Chefs der Kärntner Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben am Freitag in einer Pressekonferenz eine Bilanz über die ersten 100 Tage der Zusammenarbeit gelegt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zählte eine ganze Reihe von Errungenschaften auf, von den guten Wirtschaftszahlen bis zu einer Milliarden-Investition beim Chip-Hersteller Infineon, für die die Landespolitik einen Beitrag geleistet habe.

Landesrat Martin Gruber (ÖVP) tat es ihm gleich und nannte etwa eine neu eingerichtete Wirtschaftsombudsstelle, Straßen-Sanierungen und eine neue Fischotterverordnung. Die aktuelle Regierung ist die erste echte Koalitionsregierung in Kärnten. Die Verfassungsänderung und die Verlagerung der politischen Auseinandersetzung in den Landtag bewerteten beide als positiv. Der Opposition attestierten die Koalitionäre, ihre Rolle noch nicht ganz gefunden zu haben. Kaiser kündigte an, dass FPÖ und Team Kärnten demnächst mit einer Gesetzesänderung auch in den Gremien der Landesholding vertreten sein werden.

Die ersten Schritte der Koalition waren schwierig. Die ÖVP düpierte die SPÖ durch einen Obmannwechsel, der entgegen aller Vereinbarungen durchgezogen wurde. Die SPÖ stimmte der Zusammenarbeit dann nur zu, weil die ÖVP auf das Einstimmigkeitsprinzip in der rot-dominierten Regierung verzichtete. Eine Rechtsänderung, deren theoretische Existenz wohl reicht. "Noch nie", sagte Gruber, sei es zu einem Mehrheitsbeschluss gekommen. Kaiser: "Und das wird es auch nicht."

Irritationen wegen der unterschiedlichen Rollen der Parteien auf Landes- und Bundesebene begegnen die Kärntner Regierungspartner damit, dass bei Bundesthemen der koalitionsfreie Raum gelte. Wenn etwa über den Landespressedienst die Bundesregierung kritisiert werde, "gibt es immer wieder Diskussionen", sagte Gruber. Trotzdem: "Es ist ein Spagat, der zu schaffen ist."

"Kein positives Zeugnis" stellte die Oppositionspartei "Team Kärnten" der Landesregierung für ihre ersten 100 Tage aus. "Postenschacher und Reformverweigerung prägen leider weiter das Bild der Koalition", meinte Obmann Gerhard Köfer in einer Aussendung. In Wahrheit herrsche eine SPÖ-Alleinregierung. Aus einer von der ÖVP versprochenen Infrastrukturmilliarde sei nichts geworden.