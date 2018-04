Kärntner Mutter überrollte Vierjährigen mit Pkw

Eine 34-jährige Kärntnerin hat ihren vierjährigen Sohn am Mittwoch in ihrer Hauszufahrt im Bezirk St. Veit mit dem Pkw überrollt. Das Kind wurde verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Bub per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, hatte die Mutter den ballspielenden Buben beim Zurücksetzen übersehen

