Kärntner Liga-Duell Klagenfurt-WAC fällt Wetter zum Opfer

Die starken Regenfälle haben dafür gesorgt, dass das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC am Samstagnachmittag nicht plangemäß über die Bühne gehen kann. "Die Hochwasserereignisse haben auch Auswirkungen auf die heimische Bundesliga. Seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wird in Abstimmung mit dem Land Kärnten das heutige Fußballderby abgesagt", verlautete die Stadt Klagenfurt via Aussendung.

Die Einsatzkräfte seien aufgrund der derzeitigen Wettersituation anderweitig gebunden. Zudem wäre rund um die 28 Black Arena mit massiven Parkplatzproblemen zu rechnen gewesen. "Das Spielfeld zeigte sich in der Vorkommissionierung durch den Schiedsrichter in einem bespielbaren Zustand, allerdings sind die Einsatzkräfte aufgrund der anhaltenden Regenfälle in ganz Kärnten seit vielen Stunden verstärkt im Einsatz, weshalb die zuständige Behörde die Veranstaltung untersagt hat", verlautete die Liga.

Über einen Ersatztermin gab es vorerst noch keine Informationen. Es ist die zweite Absage im heimischen Profi-Fußball innerhalb kurzer Zeit. Am Freitag hatte die Partie der 2. Liga zwischen Horn und Liefering wegen der starken Regenfälle abgesagt werden müssen.