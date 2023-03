Kärnten-Wahl bescherte TV-Sendern gute Quoten

Die am Sonntag über die Bühne gegangene Kärntner Landtagswahl hat den österreichischen TV-Sendern gute Quoten beschert. So kamen insgesamt ca. 3 Millionen Personen zumindest kurz mit der Berichterstattung über die Wahl im ORF-Fernsehen in Kontakt (weitester Seherkreis).

Topwerte erreichten die Sendungen "Bundesland heute" mit 1,3 Mio. Zusehern bei 52 Prozent Marktanteil und die "ZiB 1" mit einer ebenso hohen Reichweite bei 48 Prozent Marktanteil. Weit weniger waren bereits um 16 Uhr für die erste Trendrechnung vor dem Fernsehgerät (377.000 Zuschauer).

ServusTV erreichte mit einer verlängerten Nachrichtensendung um 18 Uhr im Schnitt 280.000 Personen bei 13,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe und 16,6 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. Eine Hauptnachrichten-Schwerpunktsendung um 19.20 Uhr kam auf durchschnittlich 178.000 Zuseher bei 7 Prozent Marktanteil.

Die Wahl-Sondersendungen auf Puls 24 und ATV der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe sahen rund 630.000 Zuseherinnen und Zuseher zumindest kurz. "ATV Aktuell", das auf ATV und Puls 24 um 19.20 Uhr zu sehen war, kam auf 6,6 Prozent Marktanteil bei der fokussierten Kernzielgruppe. Puls 24 verzeichnete im Vorabend bis zu 2,1 Prozent Marktanteil (12-49).

Bei oe24.tv stand der Sonntag ebenfalls ganz im Zeichen der Wahl, wobei insgesamt 445.000 Personen dem Geschehen via dem Sender der Mediengruppe Österreich ihre Aufmerksamkeit widmeten. Der Tagesmarktanteil lag damit bei 2,3 Prozent und in der Kernzielgruppe bei 2,4 Prozent. Zwischen 16 und 17 Uhr betrug der Marktanteil 3,1 Prozent (12+) und war damit ebenso hoch wie jener bei der quotenstärksten oe24.tv-Sendung des Tages - eine moderierte Expertenrunde ab 20 Uhr.