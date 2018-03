Mit Unterstützung von Matthias Strolz haben die Kärntner NEOS ihren Wahlkampfabschluss in Klagenfurt begangen. Für die Kärntner Landtagswahl zeigen sie sich zuversichtlich.

Vor einigen Unterstützern wiederholten der Parteichef und die beiden Spitzenkandidaten, Markus Unterdorfer-Morgenstern und Gabriel Hribar, die Kernthemen der NEOS. Strolz wird auch am Sonntag nach Kärnten kommen: "Dann stoßen wir auf den Einzug in den Landtag an."

» Als wir angefangen haben, war noch nicht vorstellbar, dass die NEOS diese Hürde nehmen, aber jetzt ist das anders «

Fünf Prozent brauchen die NEOS, um es in den Landtag zu schaffen. Dass man das erreicht, dessen waren sich die drei Redner, eingerahmt von pinken Luftballons, sicher: "Als wir angefangen haben, war noch nicht vorstellbar, dass die NEOS diese Hürde nehmen, aber jetzt ist das anders", gab sich Hribar zuversichtlich. Strolz ließ am Freitag auch anklingen, in welchem Revier man sich Stimmen holen möchten: "Wenn wir es in Kärnten schaffen, dann haben wir eine Doppelpass-Möglichkeit mit dem Bund. Die Grünen haben diese Möglichkeit nicht mehr." Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sei zwar ein Moderator, aber kein Motor, so Strolz, der in seiner Partei eine Kraft sieht, die dafür sorgt, "dass Kärnten sich in die richtige Richtung bewegt". Kaiser werde durch die NEOS auch eine "druckvolle Stimme" bekommen, vor allem, wenn es um das Thema Transparenz gehe.

» Je stärker wir sind, desto heller wird der pinke Scheinwerfer auf gewisse Bereiche leuchten «

Das griff auch Unterdorfer-Morgenstern auf: "Je stärker wir sind, desto heller wird der pinke Scheinwerfer auf gewisse Bereiche leuchten." Der Spitzenkandidat referierte kurz über die NEOS-Themen Bildung, Förderung von Pflege in den eigenen vier Wänden und Bürokratie-Abbau. Mit der Veranstaltung war der Wahlkampf aber noch nicht endgültig beendet, wie Strolz wissen ließ: "Jetzt gehen wir auf die Straße und überzeugen noch die Letzten!"