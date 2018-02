Die Landtagswahl in Kärnten hat am Freitag begonnen, und zwar mit dem Vorwahltag, an dem in jeder der 132 Gemeinden ein Wahllokal zumindest zwei Stunden lang geöffnet halten muss. In der Landeshauptstadt Klagenfurt, wo im Rathaus von 11.00 bis 19.00 Uhr gewählt werden konnte, gab es den ganzen Tag über regen Andrang.

Auch ein fehlerhaftes Hinweisschild vor dem Rathaus, auf dem der Vorwahltag für "Freitag, 23. März 2018" angekündigt wurde, konnte die Wahlwilligen nicht abschrecken. Der Lapsus wurde relativ bald entdeckt und der Hinweis ersetzt, in den sozialen Medien sorgte das falsche Datum aber trotzdem für einige Heiterkeit.

Wie viele Kärntnerinnen und Kärntner den Freitag tatsächlich zum Urnengang benützt haben, wird am Montag bekanntgegeben, vor fünf Jahren waren es 4,3 Prozent der Wahlberechtigten gewesen, das waren 19.011 Personen. Am größten war der Zuspruch 2013 im Bezirk Hermagor gewesen, wo die Beteiligung bei 9,1 Prozent lag, am niedrigsten in Villach mit 2,54 Prozent.