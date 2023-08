Kärnten rüstet sich für weitere großflächige Unwetter

In Kärnten bereitet sich der Landeskrisenstab auf die für Montag angekündigten Regenfälle vor. "Wir gehen davon aus, dass es großflächig Unwetter geben wird", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Nachfrage. Wo genau es wie intensiv regnen werde, könne man derzeit noch nicht sagen. In der Gegend um Bad Eisenkappel, wo derzeit noch ein Hang in Bewegung ist, in Ebenthal und Maria Rain seien die Schäden der letzten Unwetter noch nicht ganz beseitigt.

Jedenfalls sei bei großen Regenmengen wieder mit Rutschungen und Vermurungen zu rechnen. Geosphere Austria versorge den Krisenstab laufend mit aktualisierten Wetterprognosen und Montagfrüh sei ein Lageupdate mit Behörden, Einsatzorganisationen und Fachleuten aus allen relevanten Bereichen geplant. Die Feuerwehren seien auf diese Einsätze vorbereitet und auch der mobile Hochwasserschutz stehe bereit. Laut Walter Egger, Sprecher der Kärntner Feuerwehren, sei vor allem Bad Eisenkappel im Fokus, die Vorbereitungsmaßnahmen würden aber im ganzen Land getroffen.

Auch im angrenzenden Slowenien gaben die dortigen Behörden für Montag eine Warnung wegen erwarteten Regenfällen heraus. Die Umweltagentur ARSO rief für weite Teile Nord- und Zentralsloweniens sowie für Teile des Südwestens eine Orange Warnstufe aus. Heftige Niederschläge, die lokal im schlimmsten Fall 100 bis 150 Millimeter erreichen könnten, können zu Sturzbächen führen und Erdrutsche auslösen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Zu den potenziell am stärksten gefährdeten Gebieten gehören die Katastrophengebiete, die Anfang August von den heftigen Überschwemmungen heimgesucht wurden.

Der Wetterumschwung, der für Oberkärnten schon für Sonntagnachmittag angekündigt wurde, bringt nach der Hitzewelle wieder kühlere Temperaturen für die nächste Woche. Am Dienstag sollen die Regenschauer laut den Prognosen der Geosphere Austria langsam abklingen, bis Donnerstag setze sich die Sonne wieder durch und die Temperaturen würden sich um die 20 Grad einpendeln.