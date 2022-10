Kärnten bekommt 110 Mio. Euro für Breitbandausbau vom Bund

Kärnten bekommt 110,8 Mio. Euro Bundesförderung, die in den Breitbandausbau fließen sollen. Die Förderung soll Investitionen von 240 Mio. Euro auslösen, Endkunden in 60 Gemeinden sollen neu versorgt werden, sagten Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) und LHStv. Gaby Schaunig (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt.

Wie Tursky sagte, sei das Mobilfunknetz in Kärnten im Europavergleich sehr gut ausgebaut - allerdings habe das dazu geführt, dass viele Haushalte ihr Internet über das Mobilnetz beziehen. Doch bei der Geschwindigkeit, in der das Datenaufkommen zunimmt, stoße das an seine Grenzen, wie viele bereits während der Corona-Pandemie und verstärktem Homeoffice und -schooling gemerkt hätten und nun einen stationären Anschluss möchten: "Aufgabe des Bundes und der Länder ist es, dort auszubauen, wo es sich privatwirtschaftlich nicht auszahlt. Wir wollen Glasfaser und Breitband bis zum Jahr 2030 überall haben", sagte Tursky.

Mit der ersten Breitbandmilliarde bekam Kärnten bereits Förderungen in Höhe von 80 Mio. Euro, womit der Breitbandausbau bereits in weiten Teilen des Landes realisiert wurde. Nun fließen aber noch einmal 110,8 Mio. Euro. Die Umsetzung der Projekte soll "so rasch wie möglich" erfolgen, sagte Schaunig. Derzeit laufen parallel zwei Großprojekte aus der ersten Breitbandmilliarde: In 23 Gemeinden in der Großregion Görtschitztal sowie im Drau-, Gailtal und Lavamünd mit insgesamt knapp 26.000 potenziellen Endkundenanschlüssen. Mit den nun genehmigten Ausbauprojekten der zweiten Breitbandmilliarde sollen bis zu 62.800 Endkundenanschlüsse erreicht werden.