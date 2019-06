Die neuen Übergangsregierung ist angelobt und startet für das Kabinett unter Kanzlerin Bierlein die Sacharbeit. Vorerst müssen sich die Minister einen Überblick verschaffen und dann gibt es einige wichtige Termine.

THEMEN:

So etwa am 12. Juni, da wird sich die Übergangsregierung nämlich dem Nationalrat vorstellen. Darauf haben sich die Parteien in der Präsidialkonferenz am Montag geeinigt, teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der APA mit. Somit ist keine Sondersitzung nötig. Am 12. Juni tritt der Nationalrat regulär zusammen.

Sobotka zeigte sich - in einer schriftlichen Nachricht - schon jetzt überzeugt, "dass die künftige Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Bierlein und ihrem Team von Vertrauen und Respekt getragen ist".