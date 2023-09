Kabarettistin Lore Krainer erhält Stern in Mainz

Die 2020 verstorbene Kabarettlegende Lore Krainer wird im deutschen Mainz mit einem "Stern der Satire" gewürdigt: Als erster Österreicherin wird der gebürtigen Grazerin am 15. September ein eigener Stern im 80 Bodenplatten umfassenden Mainzer Walk of Fame zuteil, wie das Österreichische Kabarettarchiv mitteilt. Krainer steht damit in einer Reihe mit männlichen Kollegen wie Hugo Wiener, Georg Kreisler, Karl Farkas oder Helmut Qualtinger.