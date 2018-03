Spaß und Genuss garantiert! Am 16. März sorgt Otto Kuhnle mit seinem Programm "Otto Kuhnle - Zähne zeigen" auf der Wachau Bühne für herzhafte Lacher. Wir verlosen einen Kabarettabend plus ein Wochenende in der Wachau.

Ewald Stierschneider junior, Initiator der Wachau Bühne, hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kultur und Kabarett nach Spitz an der Donau zu holen. Mittlerweile öffnet die Wachau Bühne, die im Stierschneider’s Bühnenwirtshaus in Spitz an der Donau gastiert, ihre Pforten bereits für ihre dritte Saison.

© Otto Kuhnle Otto Kuhnle

Frauen werden oft auf ihr Äußeres reduziert, merkt Otto Kuhnle zu seinem aktuellen Programm an. Ihm ginge es nicht anders. Seit frühester Kindheit sei es ein herausragender Aspekt seiner physischen Erscheinung, der hängen bleibt. Er leidet aber mitnichten darunter, sondern geht damit in die Offensive. Immerhin gibt dieses – im wörtlichen Sinne – hervorragende Attribut seines Körpers auf jeden Fall einen prima Programmtitel für sein neues Solo-Programm ab: Zähne zeigen! – Das Beste, das Schrägste, das Bissigste aus dem Leben und Schaffen des Otto Kuhnle.

Wir verlosen einen Kabarettabend plus ein Wochenende in der Wachau für 2 Personen. Der Gewinn beinhaltet:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Weinhotel Wachau von Freitag, 16. März, bis Sonntag, 18. März

2 Eintrittskarten für "Otto Kuhnle - Zähne zeigen" am Freitag, 16. März, in der Wachau Bühne. Beginn: 20.00 Uhr, Kategorie "Smaragd"

Die Kategorie "Smaragd" enthält:

Aperitif & Snacks

Getränke & fliegende Hauptspeise in der Pause

Dessert nach der Vorstellung

Einsendeschluss: 14.03.2018

