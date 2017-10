Spaß garantiert! Am 1. Dezember sorgt Petutschnig Hons mit seinem mittlerweile zweiten Programm, der "Gusch GmbH", auf der Wachau Bühne für herzhafte Lacher. Wir verlosen einen Kabarettabend plus ein Wochenende in der Wachau.

Die Wachau Bühne gastiert im Stierschneider’s Bühnenwirtshaus in Spitz an der Donau. Mit dem aktuellen Kulturprogramm will sie die Saison 2017 verlängern und ein "attraktives und abwechslungsreiches Kulturprogramm mit dem Fokus Kabarett, Comedy, Literatur und Musik in Verbindung mit Genuss und Wohlfühlen im Herzen der Wachau" bieten, erklärt Ewald Stierschneider junior, Initiator der Wachaubühne.

© Beigestellt Petutschnig Hons

Am Freitag, den 1. Dezember, präsentiert Petutschnig Hons sein mittlerweile zweites Live-Programm, die "Gusch Gmbh". Mit ihr bringt er die Probleme der Welt aufs Tapet, um sie in gewohnt gereizter Manier kabarettistisch zu zerpflücken.

Wir verlosen einen Kabarettabend plus ein Wochenende in der Wachau für 2 Personen. Der Gewinn beinhaltet:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Weinhotel Wachau von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember 2017

2 Eintrittskarten für den "Kabarett.Freitag" der Wachau Bühne in Stierschneider's Bühnenwirtshaus am 1. Dezember. Auf dem Programm steht Petutschnig Hons mit seiner "Gusch GmbH", Beginn: 20.00 Uhr, Kategorie "Smaragd"

Die Kategorie "Smaragd"-VIP enthält:

exklusiven Zutritt zur Smaragd-Lounge mit eigener Bar

Aperitif und Snacks

reservierte Sitzplätze auf der Smaragd-Tribüne

Getränke und fliegende Hauptspeisen in der Pause

Desserts nach der Vorstellung

Kontakt: * Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort Mobil-Telefon * E-Mail: * Geschlecht Mit Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich mit folgenden Bedingungen einverstanden: "Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon und Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Magazine und Online-Medien sowie Marketingmaßnahmen, nämlich Gewinnspiele, Veranstaltungen und Newsletter, verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo <AT> news.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden.

Einsendeschluss: 17.11.2017. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten."

Hier geht's zum Winter-Programm der Wachau Bühne.