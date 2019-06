Sie suchen nach einer grandiosen Vorspeise mit der Sie Eindruck hinterlassen werden? Dann ist dieses Rezept vom Rindfleisch mit Pinienkernen genau das wonach Sie suchen.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

400 g Rinderfilets, oder Roastbeef, hauchdünn geschnitten

1 Pck. Rucola

1 Stück Parmesan, frisch gehobelt

2 Zitronen, den Saft

100 g Pinienkerne

Balsamico

Olivenöl, extra vergine

Pfeffer, schwarz, aus der Mühle

Baguettes



Zubereitung:

1. 4 Teller mit Balsamico beträufeln und mit einem Pinsel verteilen, so dass der gesamte Teller dünn bedeckt ist.



2. Die Pinienkerne anrösten und den Rucola waschen.

3. Die dünnen Rinderfilet-Scheiben, den Rucola und die Pinienkerne auf die Teller geben, und den Parmesan

hauchdünn darüber hobeln.

Jetzt mit Salz, Zitronensaft und Pfeffer würzen, das Olivenöl darüber träufeln.

IJe nach Belieben noch Balsamico dazugeben.



Dann sofort mit dem Baguette servieren.



Tipp: Damit das Rinderfilet leichter in hauchdünne Scheiben geschnitten werden kann, friert man das Filet vorher etwas an.

Dazu braucht man aber noch entweder ein sehr scharfes Messer, oder eine Aufschnittmaschine. Ansonsten kann man sich auch in der Art helfen, dass man die etwas dickeren Scheiben zwischen 2 Gefrierbeutel legt und mit einem Fleischklopfer oder einer Kasserolle vorsichtig flach klopft, oder das Filet beim Metzger aufschneiden lässt.

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de