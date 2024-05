Justin und Hailey Bieber erwarten Nachwuchs

Der kanadische Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau, Model Hailey Bieber (27), erwarten Nachwuchs. Mit einem romantischen Video und mehreren Fotos gab das Paar am Donnerstag (Ortszeit) die Neuigkeit auf Instagram bekannt. In einem bodenlangen, weißen Spitzenkleid zeigt das Model etwa seinen leicht gerundeten Babybauch. Eine Sprecherin von Hailey Bieber bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur die Schwangerschaft.

Hailey Bieber sei "etwas mehr als sechs Monate" schwanger, hieß es in der Mitteilung. Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Staat South Carolina statt.