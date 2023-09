Justin Bieber inspiriert Tennis-Star Coco Gauff

Der Besuch von Pop-Superstar Justin Bieber bei den US Open hat Mitfavoritin Coco Gauff zu einer Leistungssteigerung inspiriert. Die 19 Jahre alte amerikanische Tennisspielerin berichtete, dass sie Bieber (29) und dessen Ehefrau Hailey (26) während ihrer Drittrundenpartie gegen die Belgierin Elise Mertens auf dem großen Bildschirm im Arthur Ashe Stadium gesehen habe.

"Ich habe gedacht: Ich kann nicht vor Justin Bieber verlieren", erzählte Gauff lachend bei ESPN. "Nachdem ich sie gesehen habe, habe ich kein Spiel mehr verloren." Als sie die Biebers gesehen habe, habe es im Match am Freitagabend 3:6, 2:3 gestanden - anschließend gewann die Weltranglistensechste zehn Spiele in Serie. Justin Bieber mit einer auffälligen rosa Brille und Hailey Bieber saßen vor einer Loge auf der Tribüne.

Gauff erzählte in der Pressekonferenz, dass sie bereits früh ein Fan des Kanadiers gewesen sei. ""Never say never" war einer meiner Lieblingssongs als Kind. Dann "Baby, Oh, Baby". Ich könnte alle seine Songs durchgehen", sagte sie. Auch über den Besuch von Model Hailey Bieber habe sich sehr gefreut: "Ich denke, dass es für sie ein Dateabend war, was ziemlich cool ist."

Bereits während ihrer ersten Partie bei den US Open gegen Laura Siegemund saß prominenter Besuch auf der Tribüne der größten Arena beim Grand-Slam-Turnier in New York. Der frühere US-Präsident Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle jubelten Gauff zu und sprachen hinterher auch mit ihr. "Ich denke, dass ich das für den Rest meines Lebens nie mehr vergessen werde", sagte sie anschließend begeistert.