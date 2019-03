Wird Justin Bieber etwa demnächst Vater? Der Teeniestar möchte sich in nächster Zeit auf seine Familie konzentrieren und ein "guter Ehemann und Vater sein".

Nach nur zweimonatiger Beziehung verlobte sich Justin Bieber im Juli 2018 mit dem Model Hailey Baldwin, im September heiratete das Paar heimlich auf einem New Yorker Standesamt. "Eine Ehe ist sehr hart. Wir sind zwei junge Leute und lernen dazu. Ich sitze nicht hier und lüge, dass alles magisch ist. Es wird immer hart sein", erklärte die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin im Februar im Interview mit dem US-Magazin "Vogue".

Justin und Hailey turteln

Justin Bieber, der am 1. März seinen 25. Geburtstag feierte, machte seiner 22-jährigen Ehefrau eine öffentliche Liebeserklärung. "Bei dem Lebensstil, den ich habe, ist alles unsicher. Ich brauche eine Sache, die sicher ist. Und das ist mein Baby, mein Liebling", sagte er im gemeinsamen Interview. Es sei für ihn schwer, anderen zu vertrauen, weil er oft ausgenutzt worden sei. Außerdem habe er an sich selbst gezweifelt, so Bieber. "Ich habe einige schlechte Entscheidungen in meinem Privatleben getroffen, auch was Beziehungen angeht. Diese Fehler haben das Vertrauen in meine Urteilsfähigkeit getrübt." Es sei sogar schwer gewesen, Hailey zu vertrauen: "Wir haben daran gearbeitet."

Auszeit für Gesundheit und Familie

Erst kürzlich bat Justin Bieber seine Fans um Gebete. "Ich habe viel zu kämpfen gehabt", erklärte der kanadische Sänger. Nun schreibt er, dass er sich auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren möchte, bevor er ein neues Album herausbringt. "Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit", so Bieber am Montag bei Instagram.

"Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle, so dass ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater sein kann, der ich sein will", schrieb Bieber. Diese Aussage macht viele Fans hellhörig: Wird der Teeniestar etwa bald Papa?

Ein Bäuchlein ist bei der schlanken Hailey bisher noch nicht zu entdecken

Das Paar hat sich noch nicht dazu geäußert, doch das muss nichts heißen, immerhin haben Justin und Hailey auch aus ihrer Hochzeit lange ein Geheimnis gemacht. Fest steht, dass der Bauch der 22-Jährigen künftig genau beäugt werden wird.

