Jury-Auswahl bei Prozess zwischen Depp und Heard

Mit der Auswahl der Geschworenen hat in den USA ein neuer Prozess im jahrelangen Streit zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard begonnen. Die 2017 geschiedenen Schauspieler, die sich gegenseitig Verleumdung vorwerfen, betraten das Gerichtsgebäude in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington am Montag durch einen Hintereingang, wie der Sender Court TV berichtete. Eine Gerichtssprecherin bestätigte später den Beginn der Jury-Auswahl.

Heard hatte sich Ende 2018 in einem Beitrag für die Zeitung "Washington Post" als Opfer von häuslicher Gewalt bezeichnet. Die Schauspielerin nannte Depp zwar nicht namentlich; der aus Filmen wie "Der Fluch der Karibik" und "Edward mit den Scherenhänden" bekannte Darsteller verklagte seine Ex-Frau in der Folge aber auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) Schadenersatz. Der heute 58-Jährige argumentiert, er sei durch den Beitrag implizit als Gewalttäter dargestellt worden, was "kategorisch und nachweislich falsch" sei.

Heard reichte schließlich 2020 eine Gegenklage ein erklärte, durch Depps Klage werde sie wieder Opfer von "Missbrauch und Schikane". Die 35-jährige Schauspielerin ("Aquaman", "The Danish Girl") verlangt 100 Millionen Dollar von ihrem Ex-Mann.

Vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax im Bundesstaat Virginia versammelten sich am Montag sowohl Anhänger von Depp als auch von Heard. Die Auswahl der Geschworenen sollte nur einen Tag in Anspruch nehmen. Während des auf mehrere Wochen angesetzten Prozesses sollen unter anderem die Schauspieler James Franco und Paul Bettany, die Darstellerin Ellen Barkin und Tesla-Gründer Elon Musk als Zeugen aussagen.

Depp und Heard hatten sich bereits 2020 bei einem Prozess in London gegenübergestanden. Depp hatte damals die britische Boulevardzeitung "The Sun" verklagt, die ihn als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet hatte. In dem Prozess sagte Heard als Zeugin aus und beschuldigte Depp, sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen immer wieder angegriffen zu haben.

Der Schauspieler wies die Vorwürfe entschieden zurück und warf seiner Ex-Frau vor, der "aggressive Teil" in ihrer konfliktreichen Beziehung gewesen zu sein. In dem Prozess gegen die "Sun" unterlag er schließlich aber.

Die Schauspieler hatten sich bei den Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" aus dem Jahr 2011 kennengelernt und Anfang 2015 geheiratet. Die Ehe brach aber bald auseinander. 2016 bezichtigte Heard ihren damaligen Ehemann der häuslichen Gewalt und ließ von einem Gericht ein Kontaktverbot gegen Depp verhängen. Die Scheidung des einstigen Promi-Paares wurde im Jänner 2017 offiziell.