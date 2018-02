Junge Männer am Wiener Donaukanal von Gruppe Jugendlicher beraubt

Drei junge Männer sind am Samstag kurz nach Mitternacht am Donaukanal in der Wiener Innenstadt von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden. Die sieben bis acht Personen forderten von dem Trio Geld und drohten, sie ins Wasser zu werfen, berichtete die Polizei. Zwei der Opfer übergaben den Tätern daraufhin 30 Euro. Die Gruppe flüchtete mit der Beute, zwei Beschuldigte wurden kurz darauf gefasst.

Die Polizei wurde von den überfallenen Männern - ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige - um 0.20 Uhr zum Treppelweg unterhalb des Morzinplatzes gerufen. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach den Tätern ein und fassten einen 16- und einen 19-jährigen Österreicher. Die beiden wurden von ihren Opfern wiedererkannt und gaben die Tat laut Polizeisprecher Harald Sörös "grundsätzlich" zu. Beide befanden sich vorerst in Haft, von ihren Komplizen fehlte jede Spur.