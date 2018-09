Selbst gibt man ungern zu, etwas älter geworden zu sein, doch spätestens wenn man die Sprache der Jugendlichen nicht mehr versteht, ist es ein unumgänglicher Fakt, dass die Jugend doch schon ein paar Jährchen her ist. Und wie steht es mit Ihnen? Können Sie noch mitreden mit der Jugend von heute? Das sind einige Anwärter zum Jugendwort des Jahres 2018. Verstehen Sie sie?

1. Was ist ein/e „Besti“?

a) Jemand, der auf seinem Gebiet der/die Beste ist

b) Beste Freundin

c) Jemand, der die Mitschüler in der Klasse mobbt (von "Bestie")

2. Was ist „boyfriend-material/girlfriend-material“?

a) Dinge, über die nur Jungs oder nur Mädchen sprechen

b) Geschenk für die Freundin/den Freund

c) ein Junge/Mädchen, der/das sich für eine Beziehung eignet

3. Was bedeutet „breiern“?

a) brechen und trotzdem weiter feiern

b) Voller Unlust im Essen herumstochern, bis es nur noch "Brei" ist

c) Sich verhalten wie ein Baby

4. Was heißt „exting“?

a) einen starken Abgang machen

b) mit jemandem via Texting bzw. Text-Messenger Schluss machen

c) Schule schwänzen

5. Was ist ein „Gymkie“?

a) Ein extremer Fitnesssportler, Gym plus Junkie

b) Ein Schüler eines Gymnasiums

c) Ein Nerd

6. Was sind „Igers“?

a) iPhone-Süchtige

b) Partyleute, die es jedes Wochenende richtig krachen lassen (Abkürzung für "Ich gehe eine Runde saufen")

c) Instagrammer, Menschen, die auf Instagram posten

7. Was ist ein „rant“?

a) Ein Verräter, eine Ratte

b) Ein Essen, das nicht gut ist (von "ranzig")

c) Ein Ausraster, wenn sich jemand stark über etwas aufregt

8. Was heißt "wack"?

a) total fertig, k.o. sein

b) uncool, langweilig

c) total schräg zu tanzen

9. Was ist ein "Lauch", wenn nicht das Gemüse gemeint ist?

a) Ein großer, dünner Junge

b) Ein Schlauch-Schal

c) Ein Trottel

10. "Sheeesh" bedeutet so viel wie...?

a) Wirklich? Echt jetzt?

b) Sch... So ein Mist.

c) Sei endlich ruhig.

Hinunter scrollen zu den richtigen Antworten.























































Die richtigen Antworten:

1b

2c

3a

4b

5a

6c

7c

8b

9c

10a