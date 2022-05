Jubiläumsfeier im TV: Charles und Camilla bei Kult-Soap

Royale Nebenrollen: Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) spielen anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in einer Folge der britischen Kult-Soap "EastEnders" mit. Der Thronfolger und seine Ehefrau tauchen dabei als Überraschungsgäste bei einer Jubiläumsparty in der Filmstraße Albert Square auf. "EastEnders" läuft seit 1985 in der BBC und gilt als britisches Gegenstück zur "Lindenstraße".

Es sei großartig, dass Charles und Camilla bereit waren mitzuspielen, sagte "Eastenders"-Darstellerin Kellie Bright. "Ich dachte: "Wow, sie haben sowas noch nie getan." Sie wussten nicht, was sie erwartet", erzählte Bright. "Es muss total nervenaufreibend für sie gewesen sein, es war etwas völlig Unbekanntes für sie."

Das royale Paar hatte das Filmset in Elstree nordwestlich von London Ende März besucht - damals wurden auch die Szenen gedreht, wie nun bekannt wurde. Die Folge soll am 2. Juni ausgestrahlt werden, zum Auftakt der viertägigen Jubiläumsfeierlichkeiten. 2001 hatte auch die Queen selbst das "Eastenders"-Set besucht. Sie spielte aber nicht mit.