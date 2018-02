Die Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen müsse ein für alle Mal beendet werden, forderte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Es handle sich um ein Verbrechen, das weder durch Religionen, Kulturen oder Traditionen gerechtfertigt werden könne.

Es gehe darum, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen. Die Opfer müssten die erforderliche medizinische und psychologische Betreuung erhalten, dafür bedürfe es geschulter Mitarbeiter. "In Europa muss das aufhören. Das ist ein Verbrechen in allen EU-Staaten". Die Verantwortlichen solcher Verbrechen seien zur Verantwortung zu ziehen.

In der Debatte wurde von den EU-Parlamentariern einheitlich "null Toleranz" verlangt. Einige verwiesen darauf, dass es diese brutale Praxis nicht nur auf anderen Kontinenten, sondern auch in Europa gebe. Derzeit würden 17.000 Mädchen in Spanien Gefahr laufen, verstümmelt zu werden. Dies müsse verhindert werden. 170.000 Mädchen und Frauen seien jährlich in Europa betroffen.

Allein 2017 seien 200 Millionen Frauen verstümmelt worden. Frauen würden zu Reproduktionsapparaten reduziert, ihre Intimität werde ausgehöhlt und ihnen eine freudvolle Sexualität verunmöglicht. Eine Mandatarin erklärte, diese "barbarischen Praktiken kommen in der Migrantenpopulation" vor. Wenn Verstümmelung ein Asylgrund sei, könnte dies Schleuser ermutigen, verstümmelte Mädchen nach Europa locken zu wollen.